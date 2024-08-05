أخبار النصر اليوم | جوهرة رونالدو الجديدة تلفت الأنظار ونجم العالمي الأسبق يفتح النار على الفريق

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الإثنين الموافق الخامس من أغسطس 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الإثنين الموافق الخامس من أغسطس 2024م، وما يدور حول الفريق.

إرلينج هالاند في تدريبات النصر .. وحسم موقف كريستيانو رونالدو من مباراة ألميريا

فاجأ النجم النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لاعبي النصر السعودي، مساء اليوم الإثنين، في معسكرهم بإسبانيا. (طالع التفاصيل)

"يفرض معلومة غير موثّقة" .. إعلامي يشكك في كتاب الأهلي التاريخي ويستشهد بالنصر!

وجه الناقد الرياضي عبد الكريم الحمد، نقدًا شديد اللهجة أمام إصدار كتاب جديد يتحدث عن بطولات النادي الأهلي، والذي وصفه بأنه "يخص الأهلاويين فقط، وليس لكافة الشارع الرياضي". (طالع التفاصيل)

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"ساعة تحمل 600 ماسّة" .. جوهرة كريستيانو رونالدو تبهر لاعبي النصر في معسكر إسبانيا!

لا يزال هوس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، بالساعات مستمرًا، وهو الذي وصل أخيرًا إلى معسكر الفريق في مدينة ماريبا الإسبانية، حاملًا قطعة فنية رائعة حول معصمه. (طالع التفاصيل)

"أدعم احتراف تاليسكا الافتراضي" .. المريسل يُرضي جماهير النصر بعد ترشيح نجوم الهلال والأهلي والاتحاد!

أثارت رسالة الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، حول اللاعبين المُرشحين للاحتراف خارج المملكة، حالة من التساؤلات، خاصة بين الجماهير النصراوية، وذلك بعدما خلت القائمة المذكورة من وجود أي لاعب محلي في صفوف النصر، يستحق خوض تجربة الاحتراف. (طالع التفاصيل)

فيديو | "لمسة يد" تسقط النصر في فخ غرناطة .. وكريستيانو رونالدو يصدم الجماهير الإسبانية!

مباراة مليئة بالأحداث، قد لا يصدق المشاهد أنها مجرد لقاء ودي بين فريقين يستعدان للموسم الجديد، شهدت اعتراضات على قرار تحكيمي، وإهدار ركلة جزاء.. وهجوم معتاد على المدرب البرتغالي لويس كاسترو، ومطالبات جماهيرية جديدة بإقالته قبل انطلاق المُوسم. (طالع التفاصيل)

"نحتاج مليار يورو جديدة" .. السهلي يضغط على لجنة الاستقطاب بعد أزمة الهلال والنصر!

كشف الناقد الرياضي تركي السهلي، عن تنفيذ هدف المشروع السعودي الذي تتبناه القيادة الرشيدة، وأعلنت عنه وزارة الرياضة ورابطة المحترفين، بالارتقاء بدوري روشن السعودي، ليصبح أحد أكبر 10 دوريات في العالم، يستلزم تقديم دعم مالي ضخم جديد، في موسم الميركاتو الصيفي. (طالع التفاصيل)

وضعت حدًا للجدل المثار .. رابطة الدوري السعودي ترد على طلب الفيحاء بشأن مواجهة النصر

وضعت رابطة دوري المحترفين السعودي حدًا للجدل المثار منذ عدة أيام حول مباراة الفيحاء والنصر في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي 2024-2025. (طالع التفاصيل)

حسم موقف سلطان الغنام وإيمريك لابورت من مواجهة النصر والتعاون في السوبر السعودي

يُواصل النصر استعداداته في إسبانيا لانطلاق الموسم الجديد، حيث يُواجه حاليًا غرناطة وديًا وسيلعب أمام ألميريا الخميس القادم قبل العودة للرياض ومن ثم التوجه إلى أبها لمواجهة التعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم 14 أغسطس القادم. (طالع التفاصيل)

تحت أنظار المهيدب .. قرار مفاجئ من كاسترو قبل مشاركة النصر في كأس السوبر!

اتخذ البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، قرارًا مفاجئًا من قلب معسكر الفريق في مدينة ماريبا الإسبانية، حيث يجري الفريق تحضيراته الميدانية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد. (طالع التفاصيل)

بشرى سوء لرونالدو وتبرئة ساديو ماني وهجوم جم على لويس كاسترو .. فهد الهريفي يتوقع موسمًا صفريًا جديدًا للنصر!

كما اعتاد دومًا، فجر فهد الهريفي نجم وسط النصر السابق جدلًا كبيرًا بتصريحاته النارية عن وضع الفريق العاصمي حاليًا، وذلك خلال ظهوره في إذاعة "العربية FM". (طالع التفاصيل)