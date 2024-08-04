وضعت حدًا للجدل المثار .. رابطة الدوري السعودي ترد على طلب الفيحاء بشأن مواجهة النصر

القضية أثارت جدلًا واسعًا مؤخرًا

وضعت رابطة دوري المحترفين السعودي حدًا للجدل المثار منذ عدة أيام حول مباراة الفيحاء والنصر في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي 2024-2025.

الرابطة كانت قد حددت ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض مكانًا لاستضافة المباراة التي ستقام يوم 27 أغسطس الجاري، وقد وجد ذلك القرار اعتراضًا شديد اللهجة من الفيحاء الذي طالب بنقل اللقاء إلى القصيم.

صحيفة الجزيرة السعودية كانت قد أوضحت أن الرابطة تجاهلت طلب الفيحاء، مشيرة إلى أن لعب المباراة في الرياض يأتي لقدرة الملعب على استقبال الأعداد المتوقعة من الجماهير، مشيرة إلى أن هذا ما حدث في الموسم الماضي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة الجزيرة نفسها، وتحديدًا الصحفي أحمد العجلان، عادت وأكدت اليوم الأحد أن الرابطة استجابت لطلب الفيحاء ونقلت اللقاء بالفعل إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة بناءً على رغبة صاحب الأرض وبعد التأكد من جاهزية الملعب.

يُشار إلى أن الموسم الجديد من كرة القدم السعودية سيُفتتح بمواجهات كأس السوبر في الـ13 من أغسطس الجاري، فيما سينطلق دوري روشن يوم 22 من نفس الشهر.