"ساعة تحمل 600 ماسّة" .. جوهرة كريستيانو رونالدو تبهر لاعبي النصر في معسكر إسبانيا!

رونالدو يواصل إبهار الجميع بمقتنياته النادرة..

لا يزال هوس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، بالساعات مستمرًا، وهو الذي وصل أخيرًا إلى معسكر الفريق في مدينة ماريبا الإسبانية، حاملًا قطعة فنية رائعة حول معصمه.

واستقبل المدير الفني للنصر، لويس كاسترو، واللاعبون، زميلهم البرتغالي بالأعناق، بعد عودته من فترة الإجازة التي حصل عليها، عقب مشاركته مع منتخب البرتغال في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، حيث قاد بلاده إلى الدور ربع النهائي.

وذكرت "الرياضية" أن كريستيانو رونالدو دخل معسكر النصر، مرتديًا ساعة غالية تحتوي على نحو 600 ماسّة، وهي قطعة مصنوعة من الذهب الأبيض، المرصع بالماس، وتبلغ قيمتها مليون و500 ألف دولار، أي ما يتجاوز 5.6 ملايين ريال سعودي، وهي نسخة مصنوعة خصيصًا له، بناءً على طلب منه، كونه أحد الوجوه الشهيرة التي تروح للمصنّع "فرانك مولر".

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وسبق للنجم البرتغالي أن حضر بهذه القطعة الفنية في حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر" بمدينة دبي الإماراتية، كما ارتداها أثناء مشاركته في عدة مناسبات اجتماعية في بلاده.

ورصد موقع Goal، تقريرًا حول أغلى الساعات التي يقتنيها كريستيانو رونالدو، والتي تعكس هوسه بالساعات النادرة، حيث يمتلك أخرى تتخطى حاجز الـ7 ملايين ريال، فيما تعكس مقتنياته أيضًا، عن لحظات مميزة في مسيرته الكروية.

الجدير بالذكر أن رونالدو، الذي توج بجائزة الحذاء الذهبي لمسابقة دوري روشن السعودي، بعد اعتلاء صدارة هدافي الموسم الماضي بـ35 هدفًا، قد غاب عن مباراة الفريق أمام غرناطة الإسباني، مساء الأحد، والتي انتهت بخسارة الأصفر بنتيجة (0-1)، فيما تستعد كتيبة المدرب لويس كاسترو لملاقاة ألميريا في ختام معسكر إسبانيا، قبل العودة إلى المملكة، استعدادًا لمواجهة التعاون في أبها، في 14 أغسطس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي.