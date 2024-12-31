أخبار النصر اليوم | تأجيل تنصيب ماجد الجمعان في منصبه الجديد، ونيمار يُغير عقد رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 31 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 31 ديسمبر 2024.

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تأجيل بدء ماجد الجمعان لمهامه في النصر

كشف الإعلامي عبد العزيز العصيمي عن تأجيل تنصيب ماجد الجمعان رئيسًا تنفيذيًا للنصر لعدة أيام.

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المصادر المتابعة كانت قد أكدت بدء الرجل لمهامه بشكل رسمي يوم غدٍ الأربعاء، لكن العصيمي أوضح أن بعض الإجراءات ستؤخر ذلك.

بيولي يمنح اللاعبين إجازة من المران

أنهى نجوم النصر تدريبهم اليوم وفي نهايته أبلغهم المدرب ستيفانو بيولي بمنحهم إجازة يوم غدٍ.

النادي يُحاول تأمين مباراة ودية قبل استئناف النشاط المحلي، وقد أفاد الإعلامي عبد العزيز العصيمي أن الثلاثي عبدالله الخيبري وأيمن يحيى وسامي النجعي واصلوا العمل ضمن برنامجهم العلاجي والتأهيلي.

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