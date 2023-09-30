أخبار النصر اليوم | أسطورة رونالدو الجديدة .. وحل نيمار عند كاسترو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم السبت 30 سبتمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم السبت 30 سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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فيديو | كرة القدم هي الخاسرة .. إلغاء هدف للنصر في الطائي بـ"أسيست تاريخي" من رونالدو

أحيانًا يتمنى عاشق كرة القدم، أن يتم احتساب بعض الأهداف، ولو بطريقة غير شرعية؛ بسبب جمال تسجيلها؛ وهو ما حدث في مباراة النصر والطائي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

رفقًا بالتاريخ! .. رونالدو يصنع أسطورة جديدة أمام الطائي

نجح النصر، في تحقيق فوزًا هامًا على الطائي، بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي موسم 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

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لويس كاسترو يرعب الجماهير .. ويمهد لـ"أزمة خطيرة" في النصر

كشف البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، عن سبب تراجع أدء الفريق الأول لكرة القدم، في الشوط الثاني أمام الطائي. "اقرأ التفاصيل"

"لا نيمار أو غيره" .. حل الهلال الوحيد عند لويس كاسترو واسألوا كريستيانو رونالدو

حتى وإن كان الأداء غير مقنع.. فإن الأمر الذي لا يُمكن أن ينكره أي شخص، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، يملك العناصر الأفضل في دوري روشن السعودي للمحترفين، من حراسة المرمى إلى قلب الهجوم. "اقرأ التفاصيل"

النصر يوجه أنظاره نحو "رجل مورينيو المُفضل" والبرتغالي يحسم موقفه!

قرر نادي النصر السعودي توجيه أنظاره إلى بريان كريستانتي لاعب وسط نظيره الإيطالي روما تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "هذا سيئ" .. هنري مصدوم من تقييم رونالدو في FC24

شارك النجم الفرنسي تييري هنري في لعبة عبر مقطع فيديو ظهر فيه وهو يقوم بتخمين بطاقات النجوم في لعبة FC24 التي صدرت مؤخرًا. "اقرأ التفاصيل"

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