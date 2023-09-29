فيديو | كرة القدم هي الخاسرة .. إلغاء هدف للنصر في الطائي بـ"أسيست تاريخي" من رونالدو

إلغاء واحد من أجمل أهداف الموسم الرياضي الحالي

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أحيانًا يتمنى عاشق كرة القدم، أن يتم احتساب بعض الأهداف، ولو بطريقة غير شرعية؛ بسبب جمال تسجيلها؛ وهو ما حدث في مباراة النصر والطائي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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النصر سجل هدفًا عن طريق النجم البرازيلي الكبير أندرسون تاليسكا، في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول لكرة القدم؛ إلا أن الحكم قام بإلغائه، بحجة وجود حالة تسلل.

الهدف الملغي؛ جاء بعد تمريرة تاريخية من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والتي وصلت إلى تاليسكا، الذي قام بمراوغة حارس الطائي، ثم إسكان الكرة داخل الشباك.

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تمريرة رونالدو؛ كانت بكرة مقصية خلفية، وسط أنظار مدافعي الطائي، الذين لم يتمكنوا من فعل أي شيء، أمام هذه اللوحة الفنية الرائعة.

وبالتالي.. خسرت كرة القدم، بإلغاء هذه اللوحة الفنية في مباراة النصر والطائي، واحدًا من أفضل الأهداف، خلال الموسم الرياضي الحالي بالكامل.

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