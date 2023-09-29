تصريحات مرعبة من مدرب نادي النصر

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كشف البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، عن سبب تراجع أدء الفريق الأول لكرة القدم، في الشوط الثاني أمام الطائي.

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النصر فاز (2-1) على الطائي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

واعتبر كاسترو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أن تراجع الأداء في الشوط الثاني، أمر طبيعي للغاية؛ خاصة مع ضغط المباريات.

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وأضاف المدير الفني البرتغالي: "من الطبيعي عالميًا، أن تلعب كل 3 أيام.. لكن أن تخوض مباراة كل 48 ساعة، فهذا أمر صعب جدًا، وسيؤثر على اللاعبين، الذين من الصعب أن يواصلوا بهذا الشكل".

وقدّم لويس كاسترو، الشكر إلى جماهير الفريق النصراوي، على الدعم الكبير في جميع المباريات، مؤكدًا على أن هذا الأمر، يسعده كثيرًا.

جدير بالذكر أن النصر، ارتقى إلى المركز الثالث "مؤقتًا"، في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، برصيد 18 نقطة.

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