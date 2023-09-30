النصر يوجه أنظاره نحو "رجل مورينيو المُفضل" والبرتغالي يحسم موقفه!

أحد اللاعبين المفضلين لمورينيو في روما

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قرر نادي النصر السعودي توجيه أنظاره إلى بريان كريستانتي لاعب وسط نظيره الإيطالي روما تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

لاعب الوسط الإيطالي يعتبر من أهم العناصر بتشكيل المدرب جوزيه مورينيو، حيث يثق فيه البرتغالي بشكل واضح منذ قدومه للذئاب.

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وكشفت صحيفة "Il Tempo" عن اهتمام لويس كاسترو مدرب النصر بالحصول على خدمات صاحب الـ28 سنة لتدعيم وسط فريقه بالميركاتو الشتوي.

ولكن في الوقت ذاته أكدت الصحيفة أن روما لا يبدو متحمسًا لفكرة التخلي عن كريستانتي خاصة بعد قيام النادي بتجديد عقده مؤخرًا ليستمر بصفوفه حتى عام 2027.

ونفس الأمر بالنسبة لمورينيو الذي يعاني خلال هذا الموسم من سوء النتائج، ولا يبدو أنه على استعداد للتخلي عن أحد أهم اللاعبين بفريقه، مما قد يعرضه إلى المزيد من الانهيار.

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يذكر أن كريستانتي انضم لروما في يوليو 2019 قادمًا من أتالانتا وخاض 235 مواجهة بقميص الذئاب نجح خلالهم في تسجيل 13 هدفًا وصناعة 16 بكل البطولات.

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