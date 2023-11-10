أخبار النصر اليوم | أزمة تُهدد برحيل 5 لاعبين .. ونتيجة تسجيلات لقاء الاتفاق

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023

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أزمة جديدة تهدد بـ"رحيل" خماسي النصر

بات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، مهددًا بخسارة عددٍ كبير من نجومه المحليين، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024. "اقرأ اللتفاصيل"

فيديو | على طريقة الهلال والنصر .. إحباط محاولة تقليد "غرسة" البليهي في دوري روشن السعودي

جدل كبير شهدته مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضد نظيره الشباب، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

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مباراة بيرنلي ليست السبب .. فيرمينو يكشف أسرار الصدام العنيف بين محمد صلاح وساديو ماني

فجّر البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل، عن علاقة زميليه السابقين في العملاق الإنجليزي ليفربول "المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني". "اقرأ التفاصيل"

بعد اتهامات ستيفن جيرارد .. الكشف عن نتيجة "تسجيلات" حكام النصر والاتفاق

بعد أيام عديدة من الجدل.. حسمت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم "رأيها"؛ بشأن إحدى اللقطات المثيرة للجدل، في مباراة النصر والاتفاق "الأخيرة". "اقرأ التفاصيل"

اسم بارز .. النصر يحدد مدة غياب نجمه عن الملاعب

حدد الجهاز الطبي لنادي النصر السعودي، مدة غياب أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم، عن الملاعب؛ بعد إصابته الأخيرة. "اقرأ التفاصيل"

ديبالا يوجه صدمة جديدة إلى أندية دوري روشن السعودي!

وجه النجم الأرجنتيني باولو ديبالا صدمة جديدة إلى أندية دوري روشن السعودي، التي ترغب في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد أن صدمهم خلال الصيف الماضي! "اقرأ التفاصيل"

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