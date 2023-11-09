"تجهم ونظرات قاسية" .. فيرمينو يكشف كواليس "خلاف" محمد صلاح وساديو ماني

تصريحات روبرتو فيرمينو عن "خلاف" محمد صلاح وساديو ماني

فجّر البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل، عن علاقة زميليه السابقين في العملاق الإنجليزي ليفربول "المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني".

فيرمينو مع صلاح وماني، شكلوا ثلاثي هجومي رهيب في نادي ليفربول؛ حيث قادوا الفريق الأول لكرة القدم، للتتويج بلقب لدوري الإنجليزي، بعد غياب 30 سنة تقريبًا، بالإضافة إلى اعتلاء عرش أبطال أوروبا.

وفي هذا السياق.. كشف فيرمينو في تصريحات مع صحيفة "الجارديان"، عن أن العلاقة بين الثنائي المصري والسنغالي، كانت متوترة للغاية، خاصة في الفترة الأخيرة، قبل رحيل ماني إلى بايرن ميونخ الألماني، ثم النصر السعودي.

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وأضاف المهاجم البرازيلي في تصريحاته: "لقد رأيت بنفسي النظرات والتجهم ولغة الجسد وعدم الرضا، عندما يكون أحدهما غاضبًا من الآخر".

واعترف لاعب الأهلي الحالي، أن الخلافات بين صلاح وماني، بدأت منذ موسم 2018-2019، ولكنها كانت في غرفة الملابس فقط، قبل أن تظهر أمام العالم، خلال واقعة مباراة ليفربول وبيرنلي.

وأكد روبرتو فيرمينو، على أنه حاول أن يكون همزة الوصل بين محمد صلاح وساديو ماني، في خط هجوم ليفربول، كما لعب دورًا كبيرًا في تهدئة الأجواء بينهما، قبل الانفجار كليًا.

جدير بالذكر أن فيرمينو، انضم إلى النادي الأهلي في صيف العام الحالي، قادمًا من ليفربول، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده بشكل رسمي.