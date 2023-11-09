اسم بارز .. النصر يحدد مدة غياب نجمه عن الملاعب

أطباء النصر يكشفون عن مدة غياب نجم الفريق الأول

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حدد الجهاز الطبي لنادي النصر السعودي، مدة غياب أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم، عن الملاعب؛ بعد إصابته الأخيرة.

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النصر يحل ضيفًا على الوحدة، مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، اليوم الجمعة، أرسل الجهاز الطبي لقلعة العالمي، تقريرًا شاملًا إلى منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، بشأن إصابة المدافع الدولي إيمريك لابورت.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن النصراويين أخبروا المنتخب الإسباني، بأن لابورت تعرض لجرح في القدم، خلال مباراة الفريق أمام الخليج، في الجولة 12 من مسابقة الدوري.

وكشفت عن أن المدافع الدولي الإسباني، سيغيب عن الملاعب، لمدة تتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام؛ وبالتالي لن يلحق بمباراة النصر والوحدة القادمة، كما من المقرر أن يغيب عن منتخب بلاده، في فترة التوقف الدولي.

جدير بالذكر أن لابورت، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في صيف العام الحالي، قادمًا من العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي.

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