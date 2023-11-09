بعد اتهامات ستيفن جيرارد .. الكشف عن نتيجة "تسجيلات" حكام النصر والاتفاق

لجنة الحكام تكشف عن رأيها في أزمة مباراة النصر والاتفاق

بعد أيام عديدة من الجدل.. حسمت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم "رأيها"؛ بشأن إحدى اللقطات المثيرة للجدل، في مباراة النصر والاتفاق "الأخيرة".

النصر فاز على الاتفاق (1-0)؛ ليحجز بطاقة التأهل رسميًا، إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وحسب صحيفة "الرياضية"، أقرّ مسؤولو لجنة الحكام، بعدم صحة قرار الحكم التشيلي بيرو مازا، بـ"طرد" علي هزازي، متوسط ميدان نادي الاتفاق، بعد لعبته المشتركة مع البرتغالي أوتافيو مونتيرو، نجم النصر.

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ونقلت الصحيفة عن مصدر رسمي في الاتفاق، أن لجنة الحكام عقدت اجتماعًا مع رئيس النادي سامر المسحل، ومارك ألين، مدير تطوير كرة القدم، خلال اليومين الماضيين، واستمعوا للتسجيلات التي دارت بين حكم الساحة التشيلي وغرفة تقنية الفيديو "فار"، وأقر ممثل اللجنة، بعدم صحة قرار الحكم، في طرد هزازي

ولم يفصح المصدر الاتفاقي، عن تعليق الحكام، على طرد البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم نادي النصر، أو عن هدفه الملغى؛ بحجة تداخل زميله الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في موقع التسلل.

جدير بالذكر أن الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، المدير الفني للاتفاق، قد اتهم حكم المباراة، بالتسبب في خسارة فريقه؛ بعد إصراره على طرد هزازي، استجابة لطلبات نجوم النصر.