أخبار النصر اليوم | أزمة آسيوية جديدة .. وحسم جدل "الأول بارك"

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الإثنين الموافق الرابع من سبتمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الإثنين الموافق الرابع من سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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النصر يفاوض رباعي الفريق .. ويجهز "ضربة مزدوجة" للاتحاد والأهلي

بعد إغلاق ملف الظهير الأيمن الدولي سلطان الغنام.. بدأ مسؤولو نادي النصر السعودي، مناقشة مستقبل 4 نجوم "محليين"، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم (طالع التفاصيل).

تصرف غريب! .. ضمك يُساعد الأهلي لحسم صفقة عبد الله العمار على حساب النصر

اشتعل سوق الانتقالات المحلي في دوري روشن السعودي بعدما أتمت الأندية تقريبًا تعاقداتها من اللاعبين الأجانب، خاصة الرباعي الكبير الذي قام بصفقات كبرى بدعم صندوق الاستثمارات الذي استحوذ على 75% من كل منها (طالع التفاصيل).

هل منح النصر الضوء الأخضر إلى الهلال للعب في "الأول بارك"؟

"هل أعطى نادي النصر (موافقته) إلى فريق الهلال لخوض مبارياته على ملعب (الأول بارك)؟!".. سؤال يطرحه الآلاف من عشاق اللعبة في المملكة العربية السعودية، بعد الأخبار الأخيرة المنتشرة بقوة، في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي (طالع التفاصيل).

"فيرجسون ليس الأفضل والبرتغال لن تحقق المونديال" .. كريستيانو رونالدو وإجابات صريحة على جهاز "كشف الكذب"

كشف جهاز "كشف الكذب" ما يخبئه البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، من أفكار وقناعات حول مسيرته الكروية (طالع التفاصيل).

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الأهلي ينسحب من صفقة مهمة .. ويختار لاعب النصر "بديلًا عنها"!

انسحب مسؤولو النادي الأهلي السعودي، من صفقة هامة، قبل 3 أيام فقط من إغلاق باب الميركاتو الصيفي، في المملكة العربية السعودية، بشكل رسمي (طالع التفاصيل).

بعد إلغاء الملاعب المحايدة .. أزمة جديدة تواجه النصر أمام برسبوليس والغضب يسيطر

قبل انطلاق دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2024م، بدأت الأزمات تطفو على السطح بالنسبة لنادي النصر السعودي (طالع التفاصيل).

رعب القصبي من النصر وتعليق عادل إمام .. إبداع أندية دوري روشن السعودي على "تيك توك" لا يتوقف

انتهت الجولة الخامسة ببطولة دوري روشن السعودي، وسط نتائج كانت مفاجئة للجميع، أبرزها سقوط الأهلي بخماسية أمام الفتح، وانتصار النصر على الحزم بخماسية أخرى (طالع التفاصيل).

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