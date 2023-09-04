تصرف غريب! .. ضمك يُساعد الأهلي لحسم صفقة عبد الله العمار على حساب النصر

الظهير الأيسر مطلوب في الفريقين

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اشتعل سوق الانتقالات المحلي في دوري روشن السعودي بعدما أتمت الأندية تقريبًا تعاقداتها من اللاعبين الأجانب، خاصة الرباعي الكبير الذي قام بصفقات كبرى بدعم صندوق الاستثمارات الذي استحوذ على 75% من كل منها.

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واحدة من الصفقات المهمة هذا الصيف تتعلق بالسعودي عبد الله العمار ظهير أيسر ضمك، والذي يتنافس على ضمه اكل من النصر والأهلي.

قنوات الكأس القطرية كانت قد أكدت توصل النصر لاتفاق مع اللاعب، لكن الصفقة لم تتم بعد رفض ضمك للعرض النصراوي البالغ مليوني ريال سعودي بجانب بطاقة محمد قاسم.

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ضمك، وحسب صحيفة الرياضية، رفض كذلك العرض الأهلاوي البالغ 5 ملايين ريال، وقد رد على الناديين بتحديد سعر العمار لكن المفاجأة كانت في منحه تخفيضًا وضحًا للأهلي في إشارة على مساعدته لحسم الصفقة على حساب النصر.

ضمك طلب من الأهلي الحصول على 15 مليون ريال مقابل بيع المدة المتبقية من عقد العمار، فيما طلب من النصر 25 مليونًا، وقد أفادت الرياضية أن هدف النادي الحصول على 10 ملايين ثمنًا للاعبه.

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