النصر يفاوض رباعي الفريق .. ويجهز "ضربة مزدوجة" للاتحاد والأهلي

النصر يفتح ملف تجديد نجومه

SHAHID

بعد إغلاق ملف الظهير الأيمن الدولي سلطان الغنام.. بدأ مسؤولو نادي النصر السعودي، مناقشة مستقبل 4 نجوم "محليين"، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النصر تمكن أمس الأحد، من تجديد عقد الغنام، البالغ من العمر 29 سنة، حتى صيف 2028؛ ليضمن بقاء واحد من أهم عناصر الفريق الأول، الذي توّج بلقب البطولة العربية مؤخرًا.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، عن فتح إدارة العالمي، ملف تجديد عقود قلب الدفاع عبد الإله العمري ومتوسط الميدان علي الحسن وصانع الألعاب سامي النجعي والجناح أيمن يحيى.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأكد العصيمي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الإثنين، على أن نادي النصر، "متمسك" بجميع نجومه، ولا يرغب بخروج أي أحدٍ منهم، خلال الفترة الحالية.

تجديد عقد العمري تحديدًا؛ سيكون بمثابة الضربة القاضية لناديي الاتحاد والأهلي؛ حيث يحاول عملاقا جدة منذ عدة أسابيع، التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 سنة.

جدير بالذكر أن المدافع الدولي، يضغط على الإدارة النصراوية؛ للرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم؛ بحجة رغبته في التواجد بمدينة جدة، حيث تدرس زوجته هناك.

SHAHID