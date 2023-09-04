"فيرجسون ليس الأفضل والبرتغال لن تحقق المونديال" .. كريستيانو رونالدو وإجابات صريحة على جهاز "كشف الكذب"

"أنا أعظم لاعب ولن يكسر أحد رقمي" صاروخ ماديرا يؤكد استمراره في أعلى المستويات حتى في الأربعينيات من عمره

SHAHID

كشف جهاز "كشف الكذب" ما يخبئه البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، من أفكار وقناعات حول مسيرته الكروية.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

النجم البرتغالي بدأ مرحلة جديدة في مسيرته الكروية في يناير 2023م، راحلًا عن أوروبا نحو آسيا من بوابة الدوري السعودي، ورغم خروجه بـ"خفي حنين" الموسم الماضي إلا أنه لا يزال لا يرى المنافسة به صعبة.

منصة "Binance" أجرت حوارًا مصغرًا مع صاروخ ماديرا، واضعةً إياه على جهاز "كشف الكذب"، ووجهت له عدة أسئلة، عليه الإجابة عليها بنعم أو لا، ليس أكثر.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

بسؤال الدون عن كون الدوري الإنجليزي هو الأصعب في مسيرته، التي لعب خلالها أيضًا في البرتغال، إسبانيا، إيطاليا وأخيرًا السعودية، أجاب بـ"نعم".

وعما إذا كان يرى نفسه هو الهداف الأعظم في كرة القدم، فيبدو أن رونالدو واثقًا من نفسه لأبعد درجة، إذ أجاب بـ"نعم"، وصادق الجهاز على إجابته مؤكدًا أن هذه قناعته الداخلية بالفعل وليست مجرد تصريحات إعلامية.

وبالانتقال للرقم القياسي المسجل باسمه كالأكثر تسجيلًا للأهداف خلال مسيرته بواقع 868 هدفًا، رد رونالدو: "لن يتمكن أحد من كسر رقمي"، مواصلًا: "سأظل أقدم أعلى مستوياتي حتى وإن وصلت لدخلت في الأربعينيات من عمري".

وأضاف البرتغالي حول كون السير أليكس فيرجسون؛ أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي، أفضل مدرب تدربت تحت قيادته: "ليس من العدل اختياره كأفضل مدرب في مسيرتي، من الأفضل؟ المدربون الذين كنت معهم وحققت الجوائز، علينا أن نعتبرهم جميعًا الأفضل، لذلك ذكر أحدهم فقط ليس من العدل".

وفي الختام، جاء السؤال الذي انتظر الكثيرون إجابته (هل يستبدل رونالدو كافة الألقاب التي حصدها خلال مسيرته مقابل تحقيق كأس العالم مع البرتغال؟)، لكن أتت إجابته بـ"لا"، ويبدو أن تفسير ذلك يأتي من عدم قناعة الدون بقدرة بلاده على تحقيق اللقب العالمي خلال السنوات المقبلة، فعند سؤاله عن إمكانية ذلك، أجاب بالإيجاب، لكن كذبه الجهاز.

SHAHID