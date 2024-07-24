أخبار النصر اليوم | المفاجأة الصادمة لبرشلونة، وشرط رونالدو للانضمام إلى المعسكر الإعدادي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 24 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 24 يوليو 2024.

أصوات غاضبة من الدعم الموجه بقوة للعميد

تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟

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تعرف على جميع صفقات كبار الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي صفوفهم في الميركاتو؟

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