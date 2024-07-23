مفاجأة تصدم برشلونة .. نجم إسبانيا يوافق على التفاوض مع النصر و"عائق وحيد أمام الصفقة"!

اسم عالمي كبير يريده نادي النصر..

يحضر مسؤولو نادي النصر السعودي، "مفاجأة صادمة" للعملاق الإسباني برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

النصر حسم صفقة وحيدة فقط، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ بالتعاقد مع الحارس البرازيلي الدولي بينتو، قادمًا من الفريق المحلي أتلتيكو بارانينسي، مقابل 18 مليون دولار تقريبًا.

ووفقًا للإعلامي الرياضي علي العنزي، وافق النجم الإسباني داني أولمو، هداف بطولة كأس أمم أوروبا "الأخيرة"، وفريقه لايبزيج الألماني، على التفاوض مع نادي النصر.

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العنزي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن صفقة انتقال أولمو البالغ من العمر 26 سنة، من لايبزيج إلى الفريق النصراوي؛ متوقفة على الأمور المالية فقط.

وحذر الإعلامي الرياضي النصراوي؛ قائلًا: "عدم وجود المال الكافي قد يعيق إتمام الصفقة"؛ في إشارة إلى أنه إذا حصل العالمي على الدعم من لجنة الاستقطابات، سيتم التعاقد مع اللاعب فورًا.

وخرجت تسريبات خلال الأيام الماضية؛ تؤكد على أن ناديي النصر والهلال، لن يحصلا على دعم مالي من لجنة الاستقطابات، في صيف العام الحالي؛ بسبب استنزاف ميزانيتيهما في عام 2023.

جدير بالذكر أن أولمو أحد أكبر أهداف برشلونة، في صيف العام الحالي؛ حيث تم وضعه مع مواطنه الإسباني نيكو ويليامز، جناح الفريق الباسكي أتلتيك بيلباو، على رأس التعاقدات المرتقبة، على أمل أن يصبرا لعدة أيام أو أسابيع قليلة، حتى يرتب النادي أموره المالية.