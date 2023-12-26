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أخبار النصر اليوم | الفراج يسخر من الكلاسيكو، وعلاقة الحب التي وصلت للمحاكم

تامر أبو سيدو
Al Nassr vs Al Ittihad - Mansour Al Balawi - Abderrazak HamdallahGOAL AR
النصردوري روشن السعوديكريستيانو رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 26 ديسمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 26 ديسمبر 2023

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