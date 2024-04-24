أخبار النصر اليوم | العالمي يسخر من "خماسية" الهلال .. وانتقام كريستيانو رونالدو من الزعيم!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأربعاء 24 إبريل 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الأربعاء 24 إبريل 2024

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جماهير الهلال تستعين بـ"كريستيانو رونالدو الملثم" أمام العين .. ومراقبو المباراة يتدخلون!

فاجأت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، الشارع الرياضي بـ"لافتة مثيرة"، قبل القمة الآسيوية المرتقبة أمام العين الإماراتي. "اقرأ التفاصيل"

"تعرض لإصابة خطيرة" .. النصر مهدد بخسارة لاعبه إلى نهاية الموسم!

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، ضربة قوية؛ بالتزامن مع المراحل الأخيرة من الموسم الرياضي الحالي 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

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"الهلال سرقني وعار على السعودية" .. سباب وإهانات من عاشق كريستيانو رونالدو إلى الزعيم!

وضع مجلس جمهور الهلال السعودي نفسه في موقف محرج أمام العالم قبل مواجهة العين الإماراتي المصيرية، حتى خرج أحد عشاق البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، لسبه! "اقرأ التفاصيل"

الكشف عن تطورات مهمة في إصابة أندرسون تاليسكا .. وحقيقة عودته للنصر قبل نهاية الموسم!

كثّف البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، من برنامجه التأهيلي؛ للشفاء من الإصابة التي يُعاني منها حاليًا. "اقرأ التفاصيل"

تناسى كارثته أمام العين .. النصر يستغل سيداته لـ"السخرية" من وداع الهلال الآسيوي

يبدو أن نادي النصر السعودي، تناسى أنه ودع مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024، على يد العين الإماراتي؛ وذلك عندما استخدم اسم الأخير، للسخرية من الغريم الأزلي الهلال. "اقرأ التفاصيل"

"اللهم لا شماتة" .. إعلامي يكشف: هكذا انتقمت كرة القدم لكريستيانو رونالدو من الهلال!

في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؛ عندما "ودع" النصر السعودي أمام العين الإماراتي، تعرض الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، للسخرية. "اقرأ التفاصيل"

تعرف على مواعيد مباريات النصر في آخر 4 جولات ببطولة دوري روشن السعودي 2023-2024

أعلنت لجنة المسابقات بالرابطة المحترفة، مساء اليوم الأربعاء، عن "المواعيد الجديدة" للجولات الأربعة الأخيرة، من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

"السر في ابتسامة كريستيانو رونالدو والرقم 5" .. النصر يسخر من الهلال على طريقته الخاصة

واصل نادي النصر السعودي، السخرية من غريمه ومواطنه الهلال؛ بعد "توديع" الأخير، مسابقة دوري أبطال آسيا، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

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