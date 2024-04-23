"تعرض لإصابة خطيرة" .. النصر مهدد بخسارة لاعبه إلى نهاية الموسم!

ضربة جديدة لنادي النصر..

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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، ضربة قوية؛ بالتزامن مع المراحل الأخيرة من الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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النصر يحتفظ بأمل ضعيف لـ"خطف" لقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، من الغريم نادي الهلال، مع التأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي هذا السياق.. تعرض محمد مران، مهاجم الفريق النصراوي لـ"الإصابة"، خلال مشاركته مع منتخب السعودية تحت 23 سنة، في كأس أمم آسيا.

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هذه الإصابة؛ جاءت في المباراة التي خسرها الأخضر الأولمبي من نظيره العراقي، مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة الآسيوية.

ومن ناحيته.. كشف الإعلامي الرياضي علي العنزي، عن "طبيعة" إصابة مهاجم نادي النصر الشاب، والتي تعرض لها في مباراة العراق.

العنزي أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة محمد مران بـ"قطع" في أربطة المفصل؛ دون المزيد من التفاصيل.

وحسب بعض الأنباء؛ هذه الإصابة ستنهي موسم مران، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ حيث لن يستطيع خوض أي مباراة جديدة في 2023-2024؛ في انتظار التأكيدات الرسمية.

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