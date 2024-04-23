جماهير الهلال تستعين بـ"كريستيانو رونالدو الملثم" أمام العين .. ومراقبو المباراة يتدخلون!

قمة آسيوية مشتعلة بين الهلال والعين..

فاجأت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، الشارع الرياضي بـ"لافتة مثيرة"، قبل القمة الآسيوية المرتقبة أمام العين الإماراتي.

الهلال يستضيف نادي العين، في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء - بتوقيت مكة المكرمة -، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؛ حيث خسر الفريق الأزرق "ذهابًا" في الإمارات، بأربعة أهداف مقابل اثنين.

لافتة الجماهير الهلالية مستوحاة من تصميم حساب إخباري للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، مع إجراء بعض التغييرات عليه.

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هذه التغييرات؛ عبارة عن تغيير اللون الأصفر إلى "الأزرق"، مع وضع شعار الهلال بدلًا من النصر، إلى جانب إضافة "كمامة" على وجه صورة رونالدو.

ويبدو أن هذه اللافتة، لاقت معارضة من المنظمين ومراقبي المباراة؛ حيث انتشر مقطع فيديو "قصير" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح قيامهم بإزالتها من ملعب "المملكة أرينا"، قبل ساعات قليلة من انطلاق القمة الآسيوية.

جدير بالذكر أن الهلال، يحتاج إلى الفوز بفارق ثلاثة أهداف؛ من أجل التأهل المباشر إلى المباراة النهائية، بعد إلغاء قاعدة "الهدف بهدفين خارج الأرض".