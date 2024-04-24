"اللهم لا شماتة" .. إعلامي يكشف: هكذا انتقمت كرة القدم لكريستيانو رونالدو من الهلال!

الهلال عاش ليلة حزينة..

في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؛ عندما "ودع" النصر السعودي أمام العين الإماراتي، تعرض الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، للسخرية.

رونالدو أهدر فرصة سهلة للغاية أمام المرمى؛ ليتسبب في خروج النصر من البطولة القارية الكبرى، بينما صعد العين إلى نصف النهائي، والذي تخطى فيه عقبة الهلال السعودي، في طريقه إلى المشهد الختامي.

وبعد تخطي العين للزعيم الهلالي.. اعتبر الإعلامي الرياضي خالد أبوغانم، أن كرة القدم "انتقمت" للفريق النصراوي وأسطورته البرتغالية.

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أبوغانم كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء: "اللهم لا شماتة.. عندما خرج النصر بـ(ركلات الترجيح) أمام العين، ردد بعض إعلاميي وجمهور الهلال؛ عبارة (لو سجلها رونالدو)".

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أنه في قمة ليلة الثلاثاء بين الهلال والعين، رددت الجماهير وبعض الإعلاميين؛ عبارة "لو سجلها ميشايل، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، محمد كنو وسالم الدوسري"؛ في إشارة إلى فرص الفريق الأزرق السهلة "المهدرة".

وشدد خالد أبوغانم، على أنه في كرة القدم، لا مكان للشماتة أبدًا؛ فقد تبتسم لفريقٍ ما في يوم من الأيام، ثم "تكشر" في وجهه في اليوم التالي.