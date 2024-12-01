أخبار النصر اليوم | بيولي يحسم موقف سيماكان ولابورت من مواجهة السد، وتحدي كريستيانو رونالدو لمستر بيست

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 1 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 1 ديسمبر 2024.

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بيولي يحسم موقف سيماكان ولابورت أمام السد، ويجدد ثقته بعبد الرحمن غريب

أكد ستيفانو بيولي المدير الفني للنصر ثقته بالجناح السعودي عبد الرحمن غريب وقدرته صناعة الفارق مع الفريق، مشيرًا إلى أنه يتميز بقدرته اللعب في عدة خانات.

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المدرب حسم كذلك موقف مدافعيه، محمد سيماكان وإيمريك لابورت، من مواجهة السد في دوري أبطال آسيا النخبة مساء غدٍ الإثنين، حيث أكد غياب الأول وحضور الثاني بعد تعافيه من الإصابة.

وعند سؤاله عن كريستيانو رونالدو وغيابه عن مران اليوم، أوضح بيولي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الغد أن النجم البرتغالي كان لتواجده في حصة استشفاء.

عبد الرحمن غريب: أحترم قرارات المدرب

أكد عبد الرحمن غريب نجم النصر احترامه لقرارات المدرب ستيفانو بيولي، مشيرًا في نفس الوقت إلى أن استمرارية اللعب تُحسن وتُطور من مستوى اللاعب.

وأوضح اللاعب السعودي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة السد مساء غدٍ في دوري أبطال آسيا النخبة أنه جاهز للعب في أي مركز يُطلب منه، وإن أكد على تفضيله التواجد في الجانب الأيسر من الهجوم.

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