أخبار النصر اليوم | الجناح الملكي لرونالدو .. وسرية جارسيا قبل الديربي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 25 ديسمبر 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 25 ديسمبر 2022.

ليس رونالدو فقط .. النصر يزاحم برشلونة للتعاقد مع كانتي

أكدت تقارير صحفية على أن نادي النصر يتجه للتعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، الذي اقترب عقده من نهايته مع فريقه. "اقرأ التفاصيل"

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

"النصر يشارك في كأس السوبر بفضل الهلال!"

يرى الإعلامي الرياضي سامي الحريري، أن نادي النصر يشارك في بطولة كأس السوبر السعودي، بفضل نادي الهلال، وذلك بمناسبة إقامة قرعة البطولة اليوم السبت. "اقرأ التفاصيل"

رونالدو أم لاعب آخر .. حجز جناح ملكي في فندق بالرياض لمدة 6 أشهر!

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن أن هناك حجز جناح ملكي في فندق بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك تمهيدًا لقدوم أحد نجوم كرة القدم خلال الفترة المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

الإساءة للسعودية بسبب انتقال كريستيانو؟ شقيقة رونالدو ترد

نشرت إلما أفيرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورة لمقال من صحيفة "Correio da Madeira" وعلقت على هذا التقرير وكتبت عليه: "حكاية نهاية العام". "اقرأ التفاصيل"

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

الهلال بعيدًا عن النصر.. قرعة كأس السوبر السعودي 2022-2023

أجريت قرعة كأس السوبر السعودي اليوم السبت، لتحديد مواجهتي نصف النهائي، بين الأربعة أندية المشاركة الهلال والفيحاء والاتحاد والنصر. "اقرأ التفاصيل"

جارسيا يفرض السرية على تشكيل ديربي الرياض

قرر الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني لفريق نادي النصر، فرض سرية على تشكيل فريقه الذي ينوي الاعتماد عليها في مباراة الهلال بديربي الرياض.

وقام جارسيا بتخصيص جزء كبير من التدريب للتمارين اللياقية، بعد أن تمتع اللاعبين بالراحة مساء أمس الأول.

Shahid