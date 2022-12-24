الهلال بعيدًا عن النصر.. قرعة كأس السوبر السعودي 2022-2023

تعرف على قرعة كأس السوبر السعودي 2022-2023

Shahid

أجريت قرعة كأس السوبر السعودي اليوم السبت، لتحديد مواجهتي نصف النهائي، بين الأربع أندية المشاركة الهلال والفيحاء والاتحاد والنصر.

وتقام بطولة كأس السوبر السعودي بنظامها الجديد، خلال الفترة من 24 إلى 29 يناير المقبل، حيث ستقام بنظام التجمع في مدينة الرياض، دون الكشف عن الملاعب المستضيفة للبطولة.

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وأسفرت القرعة عن مواجهة النصر أمام الاتحاد، والهلال أمام الفيحاء، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس السوبر السعودي، بمشاركة الهلال بطل دوري روشن للمحترفين، والفيحاء بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، والاتحاد وصيف الدوري، والنصر ثالث الدوري.

ومن المقرر أن يتم تحديد مواعيد المباراتين والملاعب المستضيفة لها خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم إقامة البطولة بنظام التجمع في العاصمة السعودية الرياض.

Shahid