ليس رونالدو فقط .. النصر يزاحم برشلونة للتعاقد مع كانتي

هل ينجح النصر في التعاقد مع كانتي؟

Shahid

أكدت تقارير صحفية على أن نادي النصر يتجه للتعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، الذي اقترب عقده من نهايته مع فريقه.

ويدخل كانتي الفترة الحرة في عقده خلال شهر يناير المقبل، حيث سيتمكن من التوقيع لأي فريق آخر دون الرجوع لإدارة تشيلسي، ليتمكن من الانتقال له بنهاية الموسم في صفقة انتقال حر.

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وأشار الصحفي سانتي أونا، إلى أن نادي النصر مهتم بالتعاقد مع نجولو كانتي في صفقة انتقال حر الموسم المقبل، ولكن الأمر متوقف على موقف تشيلسي من اللاعب الفرنسي.

إذا قام تشيلسي بتجديد التعاقد مع كانتي سيستمر اللاعب الفرنسي، أما إذا لم يحدث ذلك، سيكون نجولو سعيدًا بالانتقال إلى النصر بالمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في ظل رغبة عدد من الأندية في الحصول على خدمات كانتي، على رأسهم برشلونة الإسباني، ولكن بعض القيود المالية قد تجعل الأمور صعبة.

Shahid