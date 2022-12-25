الإساءة للسعودية بسبب انتقال كريستيانو؟ شقيقة رونالدو ترد

رونالدو قريب من التواجد بالدوري السعودي

Shahid

نشرت إلما أفيرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورة لمقال من صحيفة "Correio da Madeira" وعلقت على هذا التقرير وكتبت عليه: "حكاية نهاية العام".

البعض اعتقد أن التقرير كان يناقش حقيقة انتقال صاروخ ماديرا إلى الدوري السعودي، أو الحديث عما يمكن لرونالدو فعله في الأيام المقبلة.

لكن بعد قراءة هذا المقال، اتضح السبب الحقيقي الذي دفع شقيقة رونالدو للسخرية من تقرير الصحيفة، والسخرية منه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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ويتحدث التقرير عن وضعية شقيقات رونالدو إذا انتقلوا للعيش في السعودية، ونقلت بعض المخاوف من وجهة نظر الصحيفة بخصوص الأمر، وهو ما ردت عليه شقيقة البرتغالي بطريقة ساخرة.

يُذكر أن نادي النصر قدم لرونالدو عرضًا مغريًا، وصل إلى 200 مليون يورو في موسم ونصف، حيث تشير جميع المؤشرات إلى أن النجم البرتغالي اقترب من التوقيع على عقود انضمامه للفريق الأصفر.

Shahid