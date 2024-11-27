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تامر أبو سيدو

أخبار النصر اليوم | رد كريستيانو رونالدو على إيلون ماسك، وموقف تاليسكا من مواجهة ضمك في دوري روشن

النصردوري روشن السعوديكريستيانو رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 27 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 27 نوفمبر 2024.

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شكوك حول لحاق أيمن يحيى بمواجهة ضمك

تُحيط الشكوك بقدرة أيمن يحيى مهاجم النصر على اللحاق بمواجهة ضمك في الجولة القادمة من دوري روشن السعودي، والتي ستقام يوم الجمعة القادم.

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اللاعب تواجد في مقر النادي أمس وقد خضع لعدد من جلسات العلاج الطبيعي، وقد أوضحت صحيفة الرياضية أن تواجده أمام ضمك مستبعد تمامًا.

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