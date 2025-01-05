أخبار النصر اليوم | الفارق بين رونالدو وإبراهيموفيتش، والكشف عن أسباب الهدر المالي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 5 يناير 2025
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"لسنا مهتمين" .. السعودية ترد رسميًا على مشاركة أنديتها في دوري أبطال أوروبا
كذلك تم الرد على إمكانية إقامة مباريات سعودية خارج البلاد على غرار كأس السوبر الإيطالي..
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بعد نهاية عقده مع ليفربول..