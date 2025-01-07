أخبار النصر اليوم | رسالة ماجد الجمعان في اجتماعه الأول مع اللاعبين، وعرض غريب لرونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 7 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 7 يناير 2025

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اللاعب قريب من الانتقال إلى الدوري السعودي

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اسم طالبت به جماهير نادي النصر كثيرًا في الفترة الماضية..

GOAL

الدون دخل الفترة الحرة وبإمكانه التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع للنصر..

كل ما تريد معرفته عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة وأكثر من ذلك..

الجمعان كان مطلبًا كبيرًا لجماهير النصر..

نتائج النصر مع بيولي تراجعت بعد البداية الرائعة..