تأخر النصر في الحسم فتح باب السخرية .. نادٍ مولدوفي يوجه رسالة لكريستيانو رونالدو: انضم إلينا للحفاظ على مسيرتك ونعدك بميزتين!

الدون دخل الفترة الحرة وبإمكانه التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع للنصر..

كلما تأخر نادي النصر أو البرتغالي كريستيانو رونالدو - أيًا منهما - في حسم ملف تجديد العقد بينهما، ستزداد التكهنات حول صاروخ ماديرا كما ستزداد محاولات السخرية من وضع صاحب الـ39 عامًا.

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الدون دخل الفترة الحرة في عقده مع العالمي في يناير الجاري، وحتى الآن لم يجد جديد في ملف التجديد له، وإن كانت التقارير تتحدث عن رغبة النادي السعودي في استمراره مع الفريق، بينما لم يحسم البرتغالي موقفه في ظل رغبته في الانضمام لنادٍ يحصد البطولات، كونه لم يتوج بأي لقب رسمي منذ انضمامه للعالمي في شتاء 2023.

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بالتزامن مع جدل استمراره مع النصر من عدمه، خرجت أكاديمية داسيا بويوكاني بمنشور ما بين الجد والسخرية، لتقديم عرضه لكريستيانو للانضمام لدوري مولدوفا..

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داسيا بويوكاني وعبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، نشر صورة رونالدو بقميصه - معدلة بالفوتوشوب - وعلق: "كريستيانو لم يمدد عقده مع النصر بعد وأصبح لاعبًا حرًا أمام العروض الشتوية!، لذا نحن في أكاديمية داسيا بويوكاني نظن أن الحل الأفضل لاستمرار مسيرته الكروية هو نادينا؛ لعدة أسباب.

"أولًا، لن يضطر رونالدو للتعود على ألوان أخرى؛ ما زلنا نلعب باللون الأصفر والأزرق (في إشارة لألوان قميص النصر)، وبعد الاعتزال نعده بمكان في إدارة النادي كسفير للعلامة التجارية الدولية لأكاديميتنا أو العمل كمدرب للفئات السنية".

واختتم موجهًا حديثه لصاروخ ماديرا: "عليك أن تبدأ مسيرتك المهنية من مكان ما حتى يقودك لتدريب ريال مدريد أو مانشستر يونايتد!، كريستيانو نحن في انتظارك!".