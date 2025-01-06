"أنا هُنا لمساعدتكم وسأحب هذا الأمر!" .. رسالة ماجد الجمعان في اجتماعه الأول مع لاعبي النصر

الجمعان كان مطلبًا كبيرًا لجماهير النصر..

عقد ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي الجديد لنادي النصر، "اجتماعه الأول" مع لاعبي فريق كرة القدم؛ وذلك قبل استئناف المباريات الرسمية مجددًا، بعد فترة توقف دامت شهرًا تقريبًا، بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون".

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النصر يستأنف مبارياته، مساء يوم التاسع من يناير الجاري؛ عندما يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر منصة "إكس" مساء اليوم الإثنين، مقطع فيديو من اجتماع الجمعان مع اللاعبين؛ حيث قال الرئيس التنفيذي لهم: "بابي مفتوح لكم.. أي شخص يريد التحدث ولو للدردشة فقط؛ أنا موجود".

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وأكد الرئيس التنفيذي أنه لن يغلق بابه أبدًا، إلا لو كان لديه اجتماعًا آخر، مشددًا على أنه سيحب الاستماع إلى مقترحات اللاعبين، مع شرح أفكاره لهم؛ لأنه جاء إلى منصبه من أجل مساعدتهم.

جدير بالذكر أن النصر أعلن يوم 2 يناير الجاري، تعيين ماجد الجمعان "رئيسًا تنفيذيًا" جديدًا للنادي، خلفًا للإيطالي جويدو فينجا؛ الذي سيتولى منصب مستشار "الشركة الربحية".