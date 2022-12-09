أخبار الدوري السعودي اليوم: ليس رونالدو فقط بل نيمار أيضًا.. والبليهي ينتصر على الهلال

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 قبل سوق الانتقالات الشتوية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

الإثارة لا تغيب أبدًا عن كرة القدم السعودية في الآونة الأخيرة، خصوصًا بعدما قدم الأخضر السعودي ذلك العرض المشرف في قطر 2022 وفاز على العملاق الأرجنتيني أحد المرشحين الكبار للحصول على لقب البطولة.

العديد من الأندية في ذلك الإطار تسعى لدعم صفوفها بلاعبين رائعين ترى استقدامهم إلى المملكة العربية السعودية ودوري روشن.

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قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية 2022، تكثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الشتوي الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري روشن السعودي، هل هناك من هو أكثر أهمية من كريستيانو رونالدو على سبيل المثال؟.

وفي السطور التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 في سوق الانتقالات الشتوية 2022 وكثير مما يحيط بالأندية السعودية.

أخبار الدوري السعودي اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 "09-12-2022"

تعادل فريق نادي النصر، أمام ضيفه نادي ألميريا الإسباني بهدف لمثله، في المباراة الودية التي جمعت بينهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز".

علق مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، على ما تردد بشأن رغبة ناديه في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الفترة المقبلة، لتدعيم صفوف العالمي.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن نادي النصر قد عرضًا مغريًا للنجم البرتغالي، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وصل إلى 200 مليون دولار.

وأثناء تواجد رئيس النصر في ملعب الملز لمتابعة ودية ألميريا، توجه له طفل يشجع العالمي لمصافحته، وسأله: "سمعت أن رونالدو نصراوي"، ليرد عليه مسلي آل معمر.

كشف الإعلامي وليد الفراج، عن الآلية التي سيتبعها نادي النصر في تسديد رواتب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حال التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن رونالدو وافق على عرض نادي النصر المغري، والذي يصل إلى 200 مليون دولار، حيث ينتظر فقط انتهاء منافسات كأس العالم قطر 2022 للتوقيع على العقود.

أحد متابعي برنامج "أكشن مع وليد" وجه سؤالًا عن كيفية تسديد نادي النصر لرواتب كريستيانو رونالدو حال تم التعاقد معه.

يرى الإعلامي محمد الغامدي، أن علي البليهي مدافع نادي الهلال، سينتصر في مرحلة التفاوض مع ناديه، من أجل تجديد عقده خلال الفترة الحالية.

نادي الهلال عرض على البليهي عقدًا لمدة موسم واحد، سيحصل فيه على 4.5 مليون ريال سعودي، ولكن اللاعب رفض وتمسك بالتوقيع على عقد مدته موسمين على أقل تقدير، والحصول على 10 ملايين ريال، وفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية.

الغامدي قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي": "حرمان الهلال من تسجيل لاعبين جدد جاء في صالح علي البليهي، ويبدو أنه استغلها بذكاء، ومسألة توقيع آخر عقد لمدة سنة واحدة لن تجعل علي يوافق عليها".

يبدو أن تفاوض نادي النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سيفتح الباب أمام الكثير من التكهنات خلال الفترة القادمة، بشأن تفاوض الأندية السعودية مع نجوم عالميين، حيث وصل الأمر إلى "تفاوض الاتحاد مع نيمار!".