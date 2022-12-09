فيديو | المذيع الداخلي لـ"الملز" يفسد تعليق النصر على ضم رونالدو!

رئيس النصر يعلق على مفاوضات رونالدو ولكن التعليق تم إفساده بطريقة غير متعمدة

علق مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، على ما تردد بشأن رغبة ناديه في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الفترة المقبلة، لتدعيم صفوف العالمي.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن نادي النصر قد عرضًا مغريًا للنجم البرتغالي، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وصل إلى 200 مليون دولار.

وأثناء تواجد رئيس النصر في ملعب الملز لمتابعة ودية ألميريا، توجه له طفل يشجع العالمي لمصافحته، وسأله: "سمعت أن رونالدو نصراوي"، ليرد عليه مسلي آل معمر.

وفي اللحظة التي علق فيها رئيس النصر على مفاوضات رونالدو، تحدث المذيع الداخلي لاستاد الأمير فيصل بن فهد "الملز" بصوت مرتفع، جعل صوت مسلي ضعيف جدًا وغير واضح في الفيديو المنتشر على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

ولم يخرج نادي النصر حتى الآن بأي تصريح أو توضيح يخص المفاوضات مع كريستيانو رونالدو، كما نفى الأخير ما تردد بشأن توقيعه للفريق السعودي.