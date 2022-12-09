برائعة تاليسكا .. النصر يتعادل أمام ألميريا وديًا

النصر يتعادل مع ألميريا وديًا

تعادل فريق نادي النصر، أمام ضيفه نادي ألميريا الإسباني بهدف لمثله، في المباراة الودية التي جمعت بينهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز".

تقدم اللاعب توريه بالهدف الأول لألميريا بالدقيقة 18 من زمن المباراة، عن طريق رأسية وضعها بعد عرضية رائعة من الجهة اليمنى.

رد النصر جاء سريعًا بالدقيقة 20، عن طريق البرازيلي تاليسكا، الذي سجل هدف التعادل عن طريق ركلة حرة مباشرة بشكل أكثر من رائع.

وشهد الشوط الثاني تبادل في الهجمات بين الفريقين، دون أي شيء يذكر، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويستعد النصر لعودة منافسات دوري روشن للمحترفين، وذلك بمواجهة الرائد بالجولة التاسعة، يوم الجمعة 16 ديسمبر الجاري.