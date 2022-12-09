الاتحاد يفاوض نيمار .. ما القصة؟

هل نرى نيمار بالدوري السعودي؟

يبدو أن تفاوض نادي النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سيفتح الباب أمام الكثير من التكهنات خلال الفترة القادمة، بشأن تفاوض الأندية السعودية مع نجوم عالميين، حيث وصل الأمر إلى "تفاوض الاتحاد مع نيمار!".

النجم البرازيلي نيمار يركز حاليًا مع منتخب بلاده، لخوض مباراة ربع نهائي كأس العالم أمام كرواتيا، مساء اليوم الجمعة.

وانتشر عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي "هاشتاج" يحمل عنوان "الاتحاد يفاوض نيمار" أطلقته الجماهير وتفاعلت عليه، ليصبح ضمن الأكثر تداولًا في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية.

الجماهير الاتحادية سخرت من "الهاشتاج" المنتشر على تويتر، حيث أكدت نسبة كبيرة منهم على أنها مجرد شائعات أطلقتها جماهير لأندية منافسة فقط.

جاء ذلك بعد مفاوضات نادي النصر مع كريستيانو رونالدو، حيث أكدت بعض التقارير على أن العالمي اقترب بالفعل من حسم الصفقة لصالحه خلال الفترة المقبلة.