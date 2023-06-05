أخبار الأهلي اليوم | وزير الرياضة يسقط اسم "الراقي" وثورة أهلاوية ضد حفيظ دراجي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين الموافق الخامس من يونيو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الإثنين، الموافق الخامس من يونيو 2023، وما يدور حول الفريق.

الأهلي أم الهلال أو النصر؟ .. ليفاندوفسكي يختار ناديه في الموسم القادم

رد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، على العرض السعودي؛ لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)

فيديو | أسقط الأهلي من حساباته! .. موقف محرج لوزير الرياضة في مؤتمر الخصخصة

تعرض الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة السعودي، لموقف محرج خلال مؤتمر الإعلان عن خصخصة الأندية، اليوم الإثنين. (طالع التفاصيل)

"هلالي مرشح لرئاسة النصر و7 مفاجآت ستغير تاريخ الاتحاد والأهلي بعد الخصخصة"

بعد ساعات قليلة من الإعلان عن خصخصة الأندية السعودية، فجّر القانوني الرياضي أحمد الشيخي، سلسلة من المفاجآت الكبرى للهلال والنصر والاتحاد والأهلي. (طالع التفاصيل)

الأهلي يثير استياء حفيظ دراجي .. والجمهور السعودي يرد: ليس من شأنك!

تتواصل الحملات السعودية الغاضبة ضد المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، لكن هذه المرة الأهلي هو من أشعل فتيل الغضب، بعدما تحفظ الأول على وضع الراقي. (طالع التفاصيل)

بعد الخصخصة .. كشف مصير إدارات الهلال والاتحاد والأهلي ومفاجأة مسلي آل معمر تهز النصر

أعلن الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، أن إدارات أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، ستعتبر منتهية فترة ولايتها بـ"النظام الجديد"، على أن تتم انتخابات نهاية الشهر الحالي. (طالع التفاصيل)

رسميًا | خصخصة الهلال والنصر والاتحاد والأهلي .. والكشف عن "الملاك الجدد"

أعلن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي نقل ملكية أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى صندوق الاستثمارات العامة. (طالع التفاصيل)

"هبط لدوري يلو وصعد ليجد نفسه في الدوري الإسباني" .. السخرية لا تتوقف حول ميركاتو الأهلي!

تتحرك أندية الهلال والنصر والاتحاد بنشاط كبير في سوق الانتقالات الصيفي للتوقيع مع اللاعبين الكبار الناشطين في أوروبا، فيما يبدو أن الأهلي خارج حسابات الجهات المسؤولة في السعودية لدعمه بتلك النوعية من الصفقات. (طالع التفاصيل)

الأهلي يتخذ قرارًا رسميًا بشأن إبراهيم الزبيدي

اتخذت إدارة النادي الأهلي قرارًا رسميًا بشأن لاعب الفريق إبراهيم الزبيدي الذي انتهى عقده بنهاية الموسم. (طالع التفاصيل)

جول 11 | "احضروا البشت" .. 20 صفقة عالمية منتظرة في الدوري السعودي أبرزهم "سجين وقائد جبان"

"احضروا البشت واستعدوا" جملة تم ترديدها من الإعلاميين المقربين للهلال، مع أنباء اقتراب ناديهم من التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، على الرغم من دخول برشلونة الإسباني بقوة، في الصفقة.

هذه الجملة يبدو أنها لن تكون مرتبطة بميسي فقط؛ فهناك أكثر من 20 صفقة عالمية، محتمل انتقالها إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الصيف الحالي. (طالع التفاصيل)