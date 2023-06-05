فيديو | أسقط الأهلي من حساباته! .. موقف محرج لوزير الرياضة في مؤتمر الخصخصة

العلاقة بين جمهور الأهلي ووزارة الرياضة متوترة بالأساس، فكيف رد عبد العزيز بن تركي الفيصل بعد إسقاطه لاسم الراقي؟

تعرض الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة السعودي، لموقف محرج خلال مؤتمر الإعلان عن خصخصة الأندية، اليوم الإثنين.

اليوم، شهد الإعلان الرسمي عن استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على الرباعي الكبير الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي، ليتم تخصيصهم، وبدء مرحلة جديدة في تاريخهم.

لكن خلال حديث وزير الرياضة عن هذه الخطوة ذكر الثلاثة أندية ولم يذكر اسم الأهلي، وهو ما أثار حفيظة البعض.

وعقب مرور عدة دقائق على إسقاطه للراقي، نبهه أحد الحضور عن غفلته، ليبرر موقفه قائلًا: "هذا من حبي للأهلي، ولأنه في القلب، أحب أن أؤكد أن الأندية التي تم انتقالها لصندوق الاستثمارات العامة هي الأهلي، الاتحاد، النصر والهلال، فقط للتأكيد".

جدير بالذكر أن الجمهور الأهلاوي شعر ببعض الغضب تجاه الوزارة طوال الفترة الماضية، محملًا إياها مسؤولية هبوط ناديه لدوري يلو للدرجة الأولى، وبعد نجاحه للصعود لدوري المحترفين من جديد، اتهمها بتجاهل دعم الراقي في ثورة الصفقات العالمية كما يحدث مع بقية الأندية.