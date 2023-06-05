الأهلي يتخذ قرارًا رسميًا بشأن إبراهيم الزبيدي

اللاعب مرتبط بعقد انتهى بنهاية الموسم المنقضي

اتخذت إدارة النادي الأهلي قرارًا رسميًا بشأن لاعب الفريق إبراهيم الزبيدي الذي انتهى عقده بنهاية الموسم.

عقد الزبيدي مع الأهلي يتضمن بندًا يُتيح تجديده لموسم آخر بمميزات جديدة يتفق عليها الطرفان حال لعب 20 مباراة في الموسم على الأقل، وهو ما حدث بالفعل.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الأهلي خاطب إدارة الاحتراف لتفعيل بند تجديد العقد بعد الاتفاق مع الزبيدي على كافة التفاصيل، وقد أبلغت اللاعب بذلك القرار.

وأوضح مصدر في الأهلي للصحيفة أن هذا القرار اتخذ بعد المستوى الممتاز للاعب خلال الموسم الماضي وإشادة الجهاز الفني به وكذلك لحمله شارة القيادة في بعض المباريات.

يُشار إلى أن الأهلي تُوج بدوري يلو ليعود الموسم القادم إلى دوري روشن السعودي، وتعمل الإدارة حاليًا على دعم الصفوف حيث تعاقدت مع الثلاثي عبد الله عطيف وسميحان النابت وفهد الرشيدي وتستهدف عددًا من النجوم الأجانب والمحليين.