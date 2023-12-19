أخبار الأهلي اليوم | مناشدات لخطف صفقة الاتحاد المزعومة ومحاولات لضم نجم بايرن ميونخ

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق الـ19 من ديسمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الـ19 من ديسمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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فيديو | رياض محرز "مندهش" من السعودية .. ويجهز مفاجأة لمانشستر سيتي

أعرب الساحر الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، عن سعادته الكبيرة بـ"التطور الهائل" في القطاع الرياضي بالمملكة. (طالع التفاصيل)

الأهلي منهما؟ .. الكشف عن عرضين لـ"خطف" سلمان الفرج من الهلال

لا يزال مستقبل سلمان الفرج، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، يثير الكثير من الحبر في وسائل الإعلام المحلية؛ خاصة بعد أزمته الأخيرة مع الجهاز الفني، بقيادة البرتغالي جورج جيسوس. (طالع التفاصيل)

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الهلال أم النصر؟ .. فريق عاصمي يقترب من خطف لاعب الاتفاق قبل الأهلي

قبل أيام قليلة من فتح باب الميركاتو الشتوي "يناير 2024"، يبدو أن الصراع اشتعل بين أندية دوري روشن السعودي للمحترفين؛ لخطف الصفقات المحلية والعالمية. (طالع التفاصيل)

فيديو | ليته يفعل في المباريات! .. هدف "مقصية" رائع لجابري فيجا في شباك إدوارد ميندي خلال تدريبات الأهلي

شهد مران الأهلي السعودي أمس الإثنين، هدفًا رائعًا من لاعب الوسط الإسباني جابري فيجا في شباك زميله الحارس السنغالي إدوارد ميندي. (طالع التفاصيل)

بعد ارتباط اسم لاعب الاتفاق بالاتحاد .. جمهور الأهلي يقتحم "الصفقة المزعومة" بصور مفاجئة

بشكل مفاجئ.. بدأت جماهير الأهلي السعودي، في الضغط على مجلس إدارة النادي؛ من أجل حسم صفقة مهمة، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024". (طالع التفاصيل)

اقترب من الأهلي؟ .. السعودية تصدم برشلونة وتدخل في صفقة نجم بايرن ميونخ

تستعد المملكة العربية السعودية؛ للتعاقد مع واحد من أفضل النجوم العالميين، للعب في مسابقة دوري روشن للمحترفين، خلال الفترة القادمة. (طالع التفاصيل)

"كريزة" النصر الناقصة و"صخرة" يحتاجها الاتحاد .. نجوم من الأهلي المصري يفتقدهم دوري روشن السعودي

أثار الأهلي إعجاب الجميع في السعودية بأدائه في كأس العالم للأندية، على الأقل خلال مباراة الاتحاد والشوط الأول أمام فلومينينسي، وقد نال عديد لاعبيه إشادة من مختلف الشرائح الجماهيرية والإعلامية. (طالع التفاصيل)

حل مبتكر من برنامج الاستقطاب للتخلص من "الفاشلين" في الدوري السعودي

نجحت أندية دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير في استقطاب العديد من النجوم الناشطين في الدوريات الأوروبية الكبرى، لكن بعضهم لم ينجح بالصورة المتوقعة مما يُهدد بنهاية مسيرتهم قريبًا في الملاعب السعودية. (طالع التفاصيل)

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