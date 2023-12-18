فيديو | ليته يفعل في المباريات! .. هدف "مقصية" رائع لجابري فيجا في شباك إدوارد ميندي خلال تدريبات الأهلي

لاعب الوسط الإسباني تألق في المران، والجمهور ينتظر المثل في المباريات الرسمية..

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شهد مران الأهلي السعودي أمس الإثنين، هدفًا رائعًا من لاعب الوسط الإسباني جابري فيجا في شباك زميله الحارس السنغالي إدوارد ميندي.

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الراقي يستعد حاليًا لمواجهة الحزم، المقرر إقامتها في 22 من ديسمبر الجاري، ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

وأثناء المناورة التي نظمها المدرب الألماني ماتياس يايسله بين اللاعبين خلال المران، نجح فيجا في هز شباك ميندي بمقصية رائعة، فشل الأخير في التعامل معها، خاصةً مع تقدمه عن مرماه.

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الجمهور تفاعل مع الهدف بشكل مميز، مطالبين الإسباني بتكرار مثل هذه الأهداف في المباريات الرسمية، خاصةً في ظل الانتقادات التي توجه له بشأن تسديداته على المرمى بشكل عام ورعونته الكبيرة بها.

يشار إلى أن فيجا شارك مع الراقي في 15 مباراة، نجح خلالها في تسجيل ثلاثة أهداف، وصناعة ثلاثة آخرين.

أما عن الأهلي فيحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، حصدها من الفوز في عشر مباريات، والتعادل في أربع، بينما خسر ثلاثة لقاءات أخرى.

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