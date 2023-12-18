اقترب من الأهلي؟ .. السعودية تصدم برشلونة وتدخل في صفقة نجم بايرن ميونخ

السعودية تهدد بخطف صفقة عالمية جديدة من برشلونة

SHAHID

تستعد المملكة العربية السعودية؛ للتعاقد مع واحد من أفضل النجوم العالميين، للعب في مسابقة دوري روشن للمحترفين، خلال الفترة القادمة.

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دوري روشن أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة بعد انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في يناير 2023.

ووفقًا للإعلامي الرياضي نواف العقيل، مساء اليوم الإثنين، دخل النجم الألماني جوشوا كيميتش، ضمن أهداف المملكة العربية السعودية؛ للتعاقد معه بشكل رسمي.

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العقيل كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن السعودية ستحاول التعاقد مع كيميتش، من العملاق الألماني بايرن ميونخ، في الميركاتو الشتوي "يناير 2024"، أو صيف العام القادم.

ودخول المملكة في صفقة النجم الألماني البالغ من العمر 28 سنة، يُمثل ضربة كبرى لأحلام نادي برشلونة الإسباني، الذي وضع اللاعب على رأس أولوياته؛ لضمه في الميركاتو الصيفي القادم، عندما يتبقى في عقده مع البايرن، عامًا واحدًا فقط.

جدير بالذكر أن أنباء انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية؛ بشأن تواصل الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، مع مواطنه جوشوا كيميتش، في محاولة لإقناعه بالانضمام إلى قلعة الراقي.

SHAHID