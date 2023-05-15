أخبار الأهلي اليوم | مناشدات اضطرارية لماجد النفيعي وحقيقة اعتزال نجم الراقي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين الموافق الـ15 من مايو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الإثنين، الموافق الـ15 من مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

بعد تسريبات محمد نور .. تطورات قانونية تقرب نجم الأهلي من الاتحاد بـ"فسخ العقد" !

وجّه المحامي الدولي بيدرو ميسيرنيا، صدمة كبرى إلى جماهير النادي الأهلي؛ بشأن طلب "التدابير الوقتية"، المقدم إلى المحكمة الرياضية "كاس". (طالع التفاصيل)

الأهلي يفاجئ جماهيره .. "إنهاء قضية خطيرة"

زفّ مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة وليد معاذ، بشرى سارة إلى جماهيره؛ بعد ضمان العودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024. (طالع التفاصيل)

الاعتزال؟ .. نجم الأهلي يرد على مفاجأة الموسم الكبرى بعد العودة إلى دوري روشن

رد أحد أبرز نجوم النادي الأهلي، على أنباء اعتزاله كرة القدم نهائيًا؛ بعد عودة الفريق الأول لكرة القدم، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024. (طالع التفاصيل)

"الحب أهم من المال" .. نجم كبير يرفض عرض الأهلي التاريخي

تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة وليد معاذ ونائبه تيسر الجاسم، صدمة كبرى في "خطة" تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي. (طالع التفاصيل)

روح الأهلي في يده! .. جمهور الراقي يناشد ماجد النفيعي "مُضطرًا" قبل الانتخابات

لحظة ربما لم يكن يتمناها جمهور الأهلي السعودي، أن يكون مضطرًا لمناشدة ماجد النفيعي؛ رئيس النادي السابق، لإنقاذ الراقي قبل الانتخابات المقبلة. (طالع التفاصيل)

بعد وعد مسلي آل معمر .. اقتراح أهلاوي يمهد لحسم صفقة كبرى من النصر

هل تتم الصفقة الكبرى بين الأهلي والنصر ؟ (طالع التفاصيل)

فيديو | أهانه تريزيجيه الأصلي وصلاح استأمنه على بناته .. حقائق لا تعرفها عن صفقة الأهلي المنتظرة

أجمعت عدة مصادر مقربة على اقتراب أهلي جدة من حسم أولى صفقاته للموسم المقبل بالتعاقد مع النجم المصري محمود حسن "تريزيجيه". (طالع التفاصيل)

البقاء أم الرحيل .. الأهلي يتخذ قراره بشأن عمر السومة

كشفت قناة الكأس القطرية عن اتخاذ إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ قرارها بشأن مستقبل المهاجم عمر السومة الذي قضى هذا الموسم معارًا مع العربي القطري. (طالع التفاصيل)

على طريقة عسيري والعويس .. الأهلي يقترب من فقدان لاعبه مجانًا

رغم ضمان عودته إلى دوري روشن السعودي بعد موسم صعب قضاه في دوري يلو، بات الأهلي قريبًا من فقدان أحد لاعبيه بالمجان، على غرار ما حدث مع نجميه السابقين عبد الفتاح عسيري ومحمد العويس. (طالع التفاصيل)