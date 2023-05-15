الاعتزال؟ .. نجم الأهلي يرد على مفاجأة الموسم الكبرى بعد العودة إلى دوري روشن

حسم الجدل نهائيًا بشأن اعتزاله كرة القدم !

رد أحد أبرز نجوم النادي الأهلي، على أنباء اعتزاله كرة القدم نهائيًا؛ بعد عودة الفريق الأول لكرة القدم، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

الأهلي ضمن حسابيًا وبشكل رسمي، العودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بوصوله إلى النقطة 65، في صدارة دوري يلو للدرجة الأولى، في الموسم الرياضي الحالي.

ونفى ياسر المسيليم، حارس مرمى النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنباء اعتزاله كرة القدم نهائيًا، مؤكدًا على استمرار مسيرته لسنواتٍ أخرى.

جدير بالذكر أن المسيليم، البالغ من العمر 39 سنة، يلعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، منذ عام 2005؛ بعد أن مثل الفئات السنية بالنادي.