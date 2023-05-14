البقاء أم الرحيل .. الأهلي يتخذ قراره بشأن عمر السومة

المهاجم السوري يلعب مع الفريق القطري معارًا من نظيره السعودي

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كشفت قناة الكأس القطرية عن اتخاذ إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ قرارها بشأن مستقبل المهاجم عمر السومة الذي قضى هذا الموسم معارًا مع العربي القطري.

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اللاعب السوري كان قد انتقل للدوري القطري بداية الموسم الجاري عقب هبوط الأهلي لدوري الدرجة الأولى السعودي، وقد عاش تجربة ممتازة هناك تُوجت أخيرًا بفوزه بكأس الأمير وإحرازه لهدفين في المباراة النهائية أمام السد.

ولم يُخف رئيس العربي الشيخ تميم بن فهد آل ثاني رغبته في الحفاظ على السومة بين صفوف فريقه، سواء بشرائه نهائيًا أو تجديد إعارته لموسم واحد، وقد ارتبط اللاعب كذلك بعدد من الأندية أبرزها الشباب السعودي.

قناة الكأس أوضحت أن إدارة الراقي قررت عدم عودة السومة إلى صفوف الفريق الموسم القادم، مشيرة إلى أنها ستبدأ النظر في العروض المقدمة له وتختار العرض الأفضل ماليًا.

يُشار إلى أن السومة عاش سنوات مذهلة مع الأهلي منذ انضم له في 2014، وقد تُوج معه بالدوري السعودي وأصبح الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي برصيد 144 هدفًا.

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