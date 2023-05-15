"الحب أهم من المال" .. نجم كبير يرفض عرض الأهلي التاريخي

أحمد فرهود
Taiseer Al-Jassam - Waleed Muath - ahli 2023Al Ahli Twitter
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رفض أموال الأهلي وفضل شراء حب جماهيره !

تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة وليد معاذ ونائبه تيسر الجاسم، صدمة كبرى في "خطة" تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي.

الأهلي يعمل على تدعيم صفوفه بقوة؛ بعد ضمان العودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ في انتظار الحصول على "التدابير الوقتية" من المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، ضد عقوبة "فيفا"، بحرمان الفريق الأول من التعاقدات.

ووفقًا للإعلامي الرياضي سيف زاهر، رفض النجم المصري الدولي محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي القاهري، عرضًا ضخمًا؛ للانتقال إلى أحد الأندية السعودية، بداية من الموسم الرياضي القادم.

وكشف زاهر عبر برنامج "ملعب أون"، عن أن الشناوي، رفض راتبًا سنويًا من أحد الأندية السعودية، يُقدر بـ2 مليون دولار، مفضلًا البقاء مع القلعة الحمراء؛ قائلًا: "اللاعب اشترى حب الأهلي وجماهيره، بأموال ضخمة للغاية".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة، أكدت على أن النادي السعودي، الذي يحاول التعاقد مع حارس الفراعنة في الصيف القادم؛ هو الأهلي، بعد أن كان اللاعب، هدفًا كبيرًا للنصر، في وقتٍ سابق.

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