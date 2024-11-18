أخبار الأهلي اليوم | نجم الراقي الأسبق يورط الإدارة ويرد على اتهامات الجماهير ومساومة ماتياس يايسله!

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق الـ18 من نوفمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الإثنين الموافق الثامن عشر من نوفمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"متعب الحربي قد يكون أحدهم!" .. الكشف عن سر جديد يورط إدارة الأهلي أمام الجماهير

فجّر مصطفى بصاص، نجم النادي الأهلي السعودي الأسبق، مفاجأة من العيار الثقيل، عن ميركاتو الفريق الأول لكرة القدم؛ خاصة فيما يتعلق بالتعاقد مع "اللاعبين المحليين". (طالع التفاصيل)

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انظروا إلى الاتحاد! .. نجم الأهلي السابق يرد على اتهام الجماهير بغياب دعم الأساطير للاعبين قبل الهبوط

كشف مصطفى بصاص، نجم الأهلي السابق، عن السبب وراء غياب أساطير النادي عن دعم اللاعبين في موسم الهبوط إلى دوري يلو للدرجة الأولى، ردًا على اتهامات الجماهير. (طالع التفاصيل)

"لن ندعمك في الشتوية" .. اتهام مسؤول الأهلي بإجبار يايسله على الرحيل ورسالة ساخرة من إيفان توني!

وجه الناقد الرياضي عبد الرحمن عسيري، رسالة انتقاد لأوضاع الأهلي، هذا الموسم، واصفًا ما يحدث في النادي بأنه "خراب"، كما علّق ساخرًا على ظاهرة إضاعة المهاجم الإنجليزي إيفان توني، للأهداف مع الفريق. (طالع التفاصيل)

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رحل قبل مباشرة عمله .. الأهلي يبحث عن مخرج لأزمة إدارية بسبب "مسؤول جديد"

قررت إدارة شركة النادي الأهلي، مضطرة، نحو تأجيل ملف منصب المدير التنفيذي للإعلام والاتصال المؤسسي، وذلك بعد رحيل اللبناني أحمد شمسين الذي كان مرشحًا لتولي المنصب. (طالع التفاصيل)

الجزائر وليبيريا | في الوقت القاتل .. رياض محرز يُنقذ 2024 من مصير 2022 المخيب

ساهم رياض محرز، نجم الأهلي السعودي، في الفوز الساحق لمنتخب بلاده الجزائر على ليبيريا، 5-1، في ختام تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 التي ستقام في المغرب. (طالع التفاصيل)