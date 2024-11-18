رحل قبل مباشرة عمله .. الأهلي يبحث عن مخرج لأزمة إدارية بسبب "مسؤول جديد"

ماذا حدث؟

قررت إدارة شركة النادي الأهلي، مضطرة، نحو تأجيل ملف منصب المدير التنفيذي للإعلام والاتصال المؤسسي، وذلك بعد رحيل اللبناني أحمد شمسين الذي كان مرشحًا لتولي المنصب.

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وذكرت صحيفة "الرياضية"، أن الإدارة التنفيذية بالأهلي اتفقت بشكل رسمي مع اللبناني أحمد شمسين، ليكون مشرفًا على أربع إدارات؛ وهي (العلاقات العامة، المركز الإعلامي، التواصل المجتمعي، رابطة المشجعين)، من خلال منصب المدير التنفيذي، والذي لم يشهد أي تعيين، منذ تشكيل الإدارات الجديدة للنادي خلال العام الماضي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورغم الاتفاق بين الطرفين، إلا أن عملية التعيين لم تكتمل؛ وذلك بسبب عدم إنهاء بعض الإجراءات النظامية، علمًا بأن شمسين حضر إلى جدة في وقت سابق، وغادر المملكة عقب مباراة الأهلي والهلال، بالجولة السادسة من دوري روشن السعودي، مطلع أكتوبر الماضي، لطلبه إنهاء جميع أوراقه النظامية أولًا قبل العودة لمباشرة عمله.

وبدأت إدارة الأهلي في البحث عن بديل يقود جهاز الإعلام والاتصال المؤسسي، وتم التواصل مع عدة أشخاص، إلا أنه لم يتم التوصل لاتفاق بصفة نهائية مع أحد المرشحين.

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ويحتل فريق الأهلي لكرة القدم، المركز الثامن في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 14 نقطة، بعد مرور عشر جولات، فيما يحتل وصافة مجموعة الغرب في دوري النخبة الآسيوية، بالعلامة الكاملة، برصيد 12 نقطة.