"لن ندعمك في الشتوية" .. اتهام مسؤول الأهلي بإجبار يايسله على الرحيل ورسالة ساخرة من إيفان توني!

ما نشاهده في الأهلي "خراب"..

وجه الناقد الرياضي عبد الرحمن عسيري، رسالة انتقاد لأوضاع الأهلي، هذا الموسم، واصفًا ما يحدث في النادي بأنه "خراب"، كما علّق ساخرًا على ظاهرة إضاعة المهاجم الإنجليزي إيفان توني، للأهداف مع الفريق.

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ويحتل الأهلي المركز الثامن في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 14 نقطة، بعد مرور عشر جولات، فيما حقق الفريق مفاجأة الموسم بإقصائه مبكرًا من دور الـ32 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما يقدم الراقي مستويات طيبة في دوري النخبة الآسيوية، بعد حصد العلامة الكاملة في أولى أربع جولات، ليحتل وصافة مجموعة الغرب، بفارق الأهداف عن الهلال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال عسيري، عبر برنامج "رياضة سكوب"، "وصلتني أقاويل بأن الرئيس التنفيذي في الأهلي، أبلغ المدرب ماتياس يايسله، بأنه لن يتم تدعيمه بالصفقات، حتى في الميركاتو الشتوي، من أجل إجباره على الرحيل، وكان ذلك في بداية الموسم، بعدما شهد أسوأ ميركاتو صيفي في تاريخ الأهلي، وانتهى الأمر بضم لاعب بريطاني من نفس جنسية لي كونجيرتون".

وتطرق عسيري للحديث بشأن إيفان توني، بقوله "إلى متى سأنتظر تألقه مع الأهلي، لقد أضاع العديد من الفرص، وأستطيع عمل فيديو لضياع الفرص المتاحة فقط للتسجيل، كانفراداته وسحب حارس المرمى، ما ذنبي أنه غاب فترة عن الملاعب بسبب إيقافه في الدوري الإنجليزي؟ لو كان لي القرار في الصيف، لاخترت التعاقد مع فيكتور أوسيمين ولقاتلت عليه أيضًا".

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وذكر عسيري بأن قائمة المنتخب السعودي الأخيرة، في مباراتي أستراليا وإندونيسيا، تكشف المعاناة الكبيرة التي يمر بها الأهلي، على مستوى اللاعب المحلي، بعدما كان المغذي الأكبر للمواهب، لجميع الفئات السنية للمنتخبات الوطنية، والآن أرسل لاعبَين فقط للمنتخب، وأحدهما أساسي والآخر بديل.